فيديو الحدث

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الثلاثاء 10 ربيع الأول 1442 هـ - 27 أكتوبر 2020
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ليبيا.. البرلمان يتهم الوفاق بخرق اتفاق جنيف بدعم من تركيا وقطر
السيسي يستقبل البرهان.. تمسك مصري سوداني باتفاق ملزم لسد النهضة
التحالف يضبط نصف طن من المخدرات بميناء عدن في طريقها للحوثي
وزير الخارجية اليوناني: تركيا تنسف أي احتمال لحوار بناء
اغتيال وزير حوثي في صنعاء
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عراقيون يستعدون لإحياء ذكرى تظاهرات 25 أكتوبر في مراكز متفرقة
إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب في فرنسا
قسد تسعى لتخفيف الأعداد المتزايدة لعوائل مقاتلي داعش بمخيم الهول
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إيران: أرصدة في كوريا الجنوبية 8.5 مليار دولار ومصيرها مرتبط بانتخابات أميركا
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تنسيق بين القاهرة والخرطوم حول تسليم عناصر من الإخوان
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بومبيو يسعى لإقرار هدنة بين أرمينيا وأذربيجان
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في قائمة المطلوبين للتحالف.. من هو القيادي الحوثي حسن زيد؟
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سد النهضة.. استئناف المحادثات ومطالبات بطرق تفاوض مختلفة
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وفيات كورونا بإيران تتخطى 33 ألفاً مع معدلات قياسية جديدة
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تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو السعودية
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تحذير أممي من ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال باليمن
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اليمن.. الاتحاد الأوروبي يحمّل الحوثي مسؤولية كارثة "صافر"
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اليمن.. ميليشيا الحوثي تعترف بمصرع قيادي عسكري بارز
اليمن.. مقتل 30 حوثيا في معارك شرق صنعاء
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للمرة السادسة.. اعتراض مسيرة حوثية أطلقت نحو السعودية
تبادل الأسرى في اليمن.. "الحوثي" تأمل بـ"صفقة أكبر"
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الحدث المغاربي
اتفاق جنيف.. مجلس الأمن يدعو الفرقاء الليبيين لتنفيذه بالكامل
ليبيا.. أولى جلسات الحوار تنعقد لاختيار سلطة مؤقتة
الجيش الليبي: اتفاق الأمن بين قطر والوفاق خرق لجنيف
جدل في تونس.. بعد استنجاد الغنوشي برجال بن علي
بومبيو: على الليبيين الالتزام بوقف النار الدائم
وزير دفاع الوفاق يتمسك بوجود تركيا في ليبيا.. ناسفاً جنيف
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الحدث العراقي
مقتل داعشي متورط بهجمات في عملية أمنية بديالى العراقية
ديالى.. انفجار يهز معسكرا للحشد الشعبي والأخير ينفي
اول تعليق من الكاظمي على تظاهرات بغداد.."درس لنا جميعا"
المتحدث باسم الكاظمي: توصلنا لقتلة الهاشمي
اشتباكات في قلب بغداد.. بذكرى الحراك الأولى
رسالة للمحتجين من أم متظاهر عراقي قتيل تدمي القلوب
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الحدث السوري
واشنطن: قلقون من تصعيد القوات الموالية للنظام في إدلب
مقتل 16 من قوات النظام السوري و13داعشي بمعارك بريف حماه
فصائل موالية لتركيا تقصف قوات النظام السوري ردا على غارات روسية
غارات روسية على معسكر لأتباع تركيا بإدلب تخلف 78 قتيلاً
آيفون بـ5 ملايين و50 ألفاً للموظف.. الآيفون يصل سوريا
سوريا.. قصف تركي على مناطق "قسد" في حلب
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الحدث المصري
بخلاف سد النهضة.. إثيوبيا تخطط لبناء 3 سدود خلال 40 عاماً
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مصر.. عقوبات لمصابي كورونا المخالطين للأصحاء
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