بعد جدل ..البنتاغون يتراجع ويوقف تطعيم معتقلي غوانتانامو

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم السبت أنها أوقفت مؤقتًا خطة لتقديم لقاحات ضد فيروس كورونا للسجناء في غوانتانامو بعد مواجهة موجة من الانتقادات.



وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تغريدة "نحن لا نزال ملتزمين بالتزاماتنا بالحفاظ على سلامة قواتنا" لن يتم تطعيم أي من معتقلي غوانتانامو نحن بصدد إيقاف الخطة حيث نراجع بروتوكولات حماية قواتنا".





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ويأتي هذا التراجع بعد أيام فقط من إعلان وزارة الدفاع أنها ستقدم لقاحات فيروس كورونا للمحتجزين في خليج غوانتانامو الأسبوع المقبل. وكانت الخطة تقضي بتزويد المعتقلين الأربعين في القاعدة بالجرعتين المطلوبتين من اللقاحات المتاحة "على أساس تطوعي".



ولا يُعرف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي حدثت في القاعدة العسكرية، لكن الوباء شكل عقبة أمام إجراء الإجراءات القانونية العسكرية، بما في ذلك قضية خالد شيخ محمد المتهم بأنه أحد العقول المدبرة للهجمات على الأراضي الأميركية في 11 سبتمبر 2001.



وقوبلت الخطة بردود عنيفة، لا سيما من قبل المشرعين الجمهوريين، قبل أن يتم إيقافها مؤقتًا، خاصة في ضوء نقص اللقاحات في جميع أنحاء البلاد.