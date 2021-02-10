يد خفية لحزب الله.. التهديد يطال متضامنين مع لقمان سليم

شن مناصرو حزب الله اللبناني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد كل من اتهم الميليشيا بالضلوع في اغتيال الناشط والباحث لقمان سليم.

واتهم الجيش الإلكتروني لحزب الله ناشطين وإعلاميين ومحللين بتلقي الأوامر من السفارة الأميركية بلبنان.

في المقابل، حذر مراقبون من أن تكون هذه الخطوة (أي الحملة التي شنها مناصرو حزب الله) شبيهة بحملة الاغتيالات التي شهدها لبنان للمعارضين السياسيين للميليشيا منذ عام 2005.

ميليشيا #حزب_الله تنتج فيديو ضد معارضيها وتتهمهم بتلقي تعليمات من السفارة الأميركية.. وتستأنف معركة "هدر دمهم"#لبنان#الحدث pic.twitter.com/pc6wYrK6Mh — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) February 10, 2021

كما جاء في الفيديو المتداول العبارة الآتية: "السفيرة الأميركية في بيروت تعطي الضوء الأخضر لمهاجمة حزب الله".

يذكر أنه تم العثور على لقمان سليم البالغ من العمر 58 عاماً قتيلاً الخميس الماضي، بعد إصابته بست رصاصات في طريق زراعي مهجور جنوب البلاد، بعد أن أنهى زيارة لبعض أصدقائه هناك، وكان من المقرر أن يعود إلى بيروت ليل الأربعاء، إلا أنه اختفى لساعات، ما دفع عائلته إلى إبلاغ السلطات الأمنية بذلك.

يشار إلى أنه في ديسمبر من العام 2019، تم الاعتداء على منزل الكاتب والناشط القتيل، الواقع في حارة حريك بالضاحية الجنوبية في بيروت، وتزامن مع اعتداء مماثل نفذه مؤيدون لحزب الله وحركة أمل، واستهدف خيمة لنشطاء في بيروت يُعتبرون من المعارضين للحزب وسلاحه.

وقال سليم حينها في بيان أصدره عقب الحادث: "قصيرة من طويلة، واستدراكاً على أية محاولة تعرض لفظية أو يدوية لاحقة، لي أو لزوجتي أو لمنزلي أو لدارة العائلة أو لأي من أفراد العائلة، أو القاطنين في الدارة، فإنني أحمل قوى الأمر الواقع (حزب الله) ممثلة بشخص (أمينه العام) حسن نصرالله، المسؤولية التامة عما جرى وعما قد يجري"، مضيفاً: "اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد".