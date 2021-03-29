واشنطن: مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن سليم عياش

أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن عضو حزب الله سليم عياش لتورطه في عمليات تهدف إلى إلحاق الأذى بأشخاص أميركيين.

انتباه! تقدم حكومة الولايات المتحدة الأميركية مكافأة تصل لـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن ارهابي #حزب_الله #سليم_عياش لتورطه في عمليات تهدف الى إلحاق الأذى بأشخاص أمريكيين. راسلنا عبر تلغرام أو سكنال أو واتساب: 0012022941037#Salim_Ayyash ⚖️💰

#سليم_ما_حد_منك_سليم#لبنان pic.twitter.com/uOCBDCVY1p — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) March 29, 2021

ونشر حساب البرنامج بتغريدة على تويتر اليوم الاثنين مقطع فيديو توضيحي، قدّم فيه معلومات عن عياش الذي حكم عليه في كانون الأول/ديسمبر 2020، بخمسة أحكام متزامنة مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة عام 2005 أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

عياش مدان بقتل الحريري وآخرين

كذلك أدين في آب/أغسطس 2020 بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين بالهجوم الذي وقع في بيروت.

كما جرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً. فيما برأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست كشفت في آب/أغسطس 2020 أن عياش نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من ميليشيا حزب الله.

عياش كان عضواً في فرقة اغتيالات

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين حاليين وسابقين من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وشرق أوسطية قولهم إن عنصر حزب الله المدان باغتيال الحريري كان عضوا في "الوحدة 121" المتخصصة بالاغتيالات.

وقال مسؤول أميركي سابق في الأمن القومي شارك في جهود جمع المعلومات الاستخباراتية بعد مقتل الحريري: "ليس هناك شك حول إشراف حزب الله على فريق الاغتيال".

جدير بالذكر أن هدف برنامج مكافآت العدالة هو تقديم الإرهابيين الدوليين للعدالة ومنع أعمال الإرهاب الدولية ضد مواطني أو ممتلكات الولايات المتحدة.