رحلة بالدراجات من القاهرة للأردن دعما للسياحة بسيناء

أنشأت مجموعة من الشباب المهتمين برياضة الدراجات وبمجال تنشيط السياحة صفحة تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعتمد فكرتها على الترويج للسياحة عن طريق رحلة عبر الدراجات الهوائية، تبدأ من القاهرة ومرورا براس سدر والطور وشرم الشيخ ودهب، وصولاً إلى منطقة البتراء بالمملكة الأردنية.

وقال المهندس محمد نهاد لضحى الزهيري، مقدمة برنامج "الشارع المصري" إن الرحلة ستستغرق خمسة أيام، وهدفها تقديم رسالة تطمينية للعالم عن الوضع الأمني بمنطقة سيناء، وإنه آمن تماما لا يخشى الشباب المصري من عبورها من غربها إلى شرقها على الدراجات والمبيت في الخلاء أيضا إذا اقتضى الأمر.

وأضاف محمد نهاد أن مئات الشباب استجابوا للدعوة من مصر، واللافت أن مجموعات من الشباب الأردني من هواة ركوب الدراجات تحمسوا للفكرة وقرروا المشاركة واستقبال مجموعات الشباب المصريين واصطحابهم في دورة حول الأردن ثم العودة معهم في نفس الطريق إلى مصر، وترتيب التعرف على معالم سيناء السياحية.