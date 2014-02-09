واشنطن تشكك في نشر سفن إيرانية قرب سواحلها

شكك مسؤول دفاعي أميركي، طلب عدم نشر اسمه، في أي ادعاء إيراني باقتراب سفن حربية إيرانية من الحدود البحرية الأميركية الدولية، بحسب ما ذكرت قناة "الحدث"، الأحد.

وكانت وكالة فارس الإيرانية للأنباء نقلت عن الأميرال افشين رضائي حداد قائد الأسطول الشمالي بالبحرية الإيرانية قوله إن أوامر صدرت لعدد من السفن الحربية الإيرانية بالاقتراب من الحدود البحرية الأميركية ردا على نشر سفن أميركية في الخليج.

وتشير معلومات إلى أن السفن الايرانية التي تحدثت وكالة فارس عن نشرها هي عبارة عن بارجة وسفينة تحمل معدات لصيانة المروحيات.

وتقل البارجة الإيرانية 30 طالبا في رحلة تدريبية إلى جنوب إفريقيا.