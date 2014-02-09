"الحدث" تنقل معاناة طفلة سورية مصابة بالتوحد

معاناة السوريين في أحياء حمص القديمة متواصلة، رغم الصخب العالمي حول المساعدات والحلول السياسية، والمثال الحي لهذه الوضعية الصعبة عائلة الطبيب نضال، الذي فقد كثيراً من وزنه وفقد وظيفته، لكنه متألم أكثر من ابنته "آنا" المصابة بمرض التوحد.

حالة "آنا" المريضة، وهي مستلقية على سرير ولا تعرف ما يجري حولها، تثير الحزن في نفس كل من يراها، وهذه الحالة البائسة هي التي دفعت والدها الطبيب ليطلب تدخل العالم عبر استغاثة نقلتها شاشة "الحدث".

وفي هذا الإطار، ناشد والد الطفلة "آنا" الولايات المتحدة الأميركية وشعبها، متسائلا عن سبب غياب نصرة المظلومين في حمص المحاصرة، ومذكراً بأن سوريا أنجبت 10 أباطرة لفائدة روما القيصرية، فكيف تعجز اليوم في رفع ظلم النظام السوري.

وبالنسبة لعائلة الطبيب نضال، والتي تتكون منه ومن زوجته وابنته المريضة "آنا"، فقد سلموا أمرهم إلى الله، وهم يحاولون التأقلم مع الوضع الجديد، فلا أكل إلا من بعض الحشائش، ولا تدفئة أو إنارة إلا من "حيلة " زوجته، التي ابتكرت طريقة لتحصل على النور في البيت.