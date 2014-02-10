الائتلاف يقدم للإبراهيمي تقريرا عن خروقات نظام الأسد

أعلن المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري، لؤي صافي، أن وفد المعارضة في الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف2" قدم للمبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تقريراً يوثق انتهاكات النظام.

ويوثق التقرير انتهاكات النظام لهدنة حمص واتفاقي رفع الحصار عن المعضمية وبرزة إضافة الى استخدامه البراميل المتفجرة في حلب.

وفي سياق متصل، قدم وفد المعارضة السورية مجموعة طلبات إلى الابراهيمي، حيث أعاد تأكيده على أن الخطوة الأولى لوقف العنف هي تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، مضيفاً أن هذه الهيئة ستؤسس آلية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر الائتلاف أيضا أن أي مناقشة لموضوع العنف يجب أن تقترن بمناقشة جرائم الحرب التي ترتكب من قبل النظام.

كما طالب بأن تكون جلسات التفاوض غير مباشرة حتى يقرر ممثل الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي عكس ذلك.



