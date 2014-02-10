جولة جديدة من المفاوضات السورية بجنيف

قال المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي اليوم الاثنين إن محادثات جنيف التي تهدف إلى أن تنهي الصراع السوري ستتعامل مع القضايا الرئيسية الخاصة بوقف العنف وإقامة كيان حكومي انتقالي، وكذلك الخطط الخاصة بالمؤسسات والمصالحة، جاء ذلك في وثيقة وجهها الإبراهيمي لطرفي الصراع السوري.

ويعتزم الإبراهيمي الاستمرار في لقاء الجانبين بشكل منفصل خلال الأيام القليلة المقبلة، أملاً في تحسين أجواء التفاوض في محادثات جنيف التي ستعقد اليوم الاثنين الجلسة الثانية منها وتستمر أسبوعاً.

وأعرب الإبراهيمي عن أمله في تناول قضايا المحافظة على مؤسسات الدولة وإصلاحها والمصالحة الوطنية في الجولة الثانية من محادثات جنيف 2.

وانطلقت بين وفدي الائتلاف والنظام السوري جولة جديدة من مفاوضات جنيف 2 حول السلام في سوريا، بعد استراحة استمرت أكثر من أسبوع، ومن المقرر أن يتم البحث في هيئة الحكم الانتقالية في سوريا، وهي المسألة التي أصر النظام على عدم الخوض فيها خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

واكتمل أمس وصول وفدي الائتلاف والنظام، حيث يرأس وفد الائتلاف أحمد الجربا في حين يرأس وليد المعلم وزير الخارجية السوري وفد النظام، ومن المقرر أن يلتقي هذا الأخير مساء اليوم بالأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي إلى سوريا.

وقد أعد الائتلاف خطة إعلامية وتفاوضية جديدة، كما سيقدم معلوماته عن علاقة النظام بـ"داعش"، وسيطالب بوقف القصف ورفع الحصار لدخول المساعدات الإنسانية.

وكان الالابراهيمي أقر الأسبوع الماضي في ختام جلسة أولى من المفاوضات المضنية بأن النتائج التي أثمرت عنها تلك المفاوضات كانت متواضعة.



وأشار إلى أن الإنجاز الأكبر الذي تحقق هو أن طرفي النزاع، وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة قبل ثلاث سنوات تقريبا، وافقا على الجلوس والتفاوض معاً، وإن ليس وجها لوجه بل من خلاله كمرحلة أولى.