الأمم المتحدة تحذر مدنيي حمص من قناصة الأسد

أظهر فيديو نشره ناشطون في مدينة حمص المحاصرة أحد أعضاء بعثة الأمم المتحدة، وهو يحذر المحاصرين أثناء خروجهم من الأحياء من قناصة النظام السوري المنتشرين فوق المباني المحيطة.

وتواصل الأمم المتحدة عملية إجلاء السوريين المحاصرين في حمص بعد تمديدها لمدة 72 ساعة، رغم ما شاب تلك العملية من قصف كاد يوقفها.

ونجحت الأمم المتحدة حتى الآن في إجلاء نحو 621 شخصاً من المدنيين السوريين المحاصرين منذ يونيو 2012 في أحياء حمص القديمة، فيما أكدت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 9 أشخاص أثناء عملية الإخلاء.

وفي غضون ذلك، أفاد ناشطون سوريون باحتجاز قوات النظام عدداً من المدنيين أثناء مغادرتهم أحياء حمص المحاصرة.