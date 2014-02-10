مشروع قرار أممي لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين، أن باريس ودولاً أخرى ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في المدن السورية المحاصرة.

ودعا فابيوس في حديث لإذاعة "آر تي أل" إلى تسهيل الوصول لمدن سورية من أجل نقل أدوية ومواد غذائية.

وأضاف: "إنه لأمر فاضح أن نناقش هذا الأمر منذ فترة طويلة وأن يتواصل جوع الناس، وفرنسا تعمل بالتعاون مع دول أخرى على طرح مشروع قرار في هذا الصدد".

وتستأنف المباحثات في جنيف اليوم الاثنين، بين ممثلي النظام السوري والمعارضة بحضور وسيط الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي بعد توقف دام لأسبوع.

ويذكر أن الأمم المتحدة قامت بإجلاء مئات الأشخاص من أحياء كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، رغم أعمال العنف التي شابت هذه العملية الإنسانية الأولى من نوعها منذ 20 شهراً.