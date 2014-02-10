الراشد: "الحدث" نموذج جديد من الصحافة التلفزيونية

كشف المدير العام للقناتين الإخباريتين "العربية" و"الحدث" عبدالرحمن الراشد، أن قناة "الحدث" تقدم للمشاهدين نموذجاً جديداً من الصحافة التلفزيونية، وهي متخصصة في متابعة أحداث أقل عدداً، إلا أن تغطيتها ستكون بطريقة أكثر شمولاً من القناة الأم.

وأوضح أن صيغة "الحدث" الحالية تظهر ضمن بث تجريبي، وتدريجي في الوقت نفسه، حتى يتم بلوغ الصيغة النهائية للقناة الجديدة كما هو مخطط له. مشيراً إلى أن "الحدث" تدار بنفس فريق "العربية" الحالي مع توسيع للإمكانيات الحالية، وفي إطار الخط التحريري المهني للقناة الأم.

وأكد الراشد أن ذلك جاء بعد أن سهر فريق العمل على إنجاز المشروع الجديد بإدارة الزميل نخلة الحاج، مدير الأخبار، مع مسؤولي الإدارات الأخرى.

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وعن قناة "العربية" قال الراشد، هي في المقدمة، ومن يتقدم السباق عادة لا يغير استراتيجيته، ستبقى هي الرئيسية بالتغطية الأكثر، والبرامج الأكثر تنوعاً في متابعتها من السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية، إلى جانب الأخبار العاجلة.

وأضاءت استوديوهات قناة "الحدث" الجديدة في مدينة دبي للإعلام وضجت غرفة الأخبار الحديثة كلياً بالحركة، إيذاناً بتجديد مثير للقناة.

وظهرت قناة "الحدث" على مشاهديها بألوان صارخة، ووجوه معظمها شابة، لتكون بذلك أحدث القنوات العربية الإخبارية المنافسة.

وتتميز "الحدث" بالتغطية المستمرة والمتابعة الآنية للتطورات في المنطقة، وبالأخص المناطق الأكثر توتراً في الوقت الراهن.

وبالتزامن أطلق موقع "العربية.نت" صفحة خاصة لتغطية أخبار القناة الجديدة على الرابط التالي:

www.alarabiya.net/alhadath.html