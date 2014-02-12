ميليشيا تتخفى بزي الجيش لتنفيذ اغتيالات في العراق

أكدت ميليشيا عصائب أهل الحق، وهي ميليشيا شيعية عراقية مسؤوليتها عن اغتيالات نفذت في أنحاء متفرقة من العراق.

وأشارت المليشيا إلى تخفي عناصرها أحياناW بزي الجيش لتنفيذ عمليات خارج العاصمة العراقية بما في ذلك الأنبار.

وأكدت الحكومة العراقية بدورها على اتخاذ موقف صارم ضد كل الميليشيا نافية أن يكون لعناصر عصائب أهل الحق مكان داخل القوات الأمنية.

وفي وقت سابق ألقيت عشرات الجثث في قنوات الري وبساتين النخيل بالعراق خلال الأشهر الأخيرة، كما عثر على رؤوس 3 من أبناء السنة في سوق شمال محافظة صلاح الدين، بينما عثر على جثث 6 أشخاص مصابين بطلقات نارية في المحافظة ذاتها بعد استجوابهم بشأن انتمائهم المذهبي، بحسب مسؤولين.

