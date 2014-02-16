الجيش الحر يصد محاولات دمشق وحزب الله اقتحام يبرود

أكدت القيادة العسكرية الموحدة في القلمون، أمس السبت، أن قوات النظام السوري وعناصر حزب الله اللبناني قامت بعدة محاولات تسلل واقتحام لمدينة يبرود والقرى المحيطة بها من أكثر من محور، بعد قصفها بالصواريخ والمدافع الثقيلة.

إلا أن الجيش الحر تمكن من صد محاولات الاقتحام وإجبار قوات الرئيس السوري بشار الأسد ومليشيات حزب الله على التراجع.

ونتج عن ذلك تدمير دبابات بصواريخ الكونكورس وقتل كامل طواقمها.

كما تمكن الجيش الحر أيضا من القضاء على عدة سيارات تابعة لميليشيا حزب الله، بينها سيارة ذخيرة، فضلا عن غنيمة مدفعي هاون عيار 120 مع عدد من القذائف.