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هدنة بين قوات النظام والجيش الحر في ريف دمشق
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
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الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
›
الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
‹
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الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1435 هـ - 18 فبراير 2014
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