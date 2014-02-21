اليمنيون يطالبون جماعات مسلحة بتسليم أسلحتهم للدولة

احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين في العاصمة صنعاء وعدة مدن أخرى لمطالبة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بإلزام الميليشيات المسلحة بتسليم أسلحتها الثقيلة إلى الدولة، وعدم السماح لها بزج اليمن في حروب أهلية وطائفية.

وطالب المتظاهرون من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على تلك الجماعات وخاصة الحوثيين، الذين يمتلكون المعدات الأسلحة ثقيلة، والتي استولوا عليها من الحروب الست السابقة مع السلطات، مطالبين الرئيس هادي بفرض هيبة الدولة في جميع المحافظات اليمنية وإحلال الأمن والاستقرار .

المحتشدون أكدوا دعمهم للرئيس هادي في الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم في اليمن، بعد أن وقع الرئيس السابق علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية التي تضمنت في بنودها نقل السلطة في اليمن سلمياً وانتخاب هادي رئيساً .

الشرطة تتصدى لتظاهرات عدن

من جهة أخرى أفاد مراسل قناة "الحدث" في اليمن أن عدة تظاهرات مناهضة للتقسيم خرجت في عدن، مشيراً إلى أن الشرطة حاولت منعهم من الوصول إلى ساحة الشهداء وسط عدن، باستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أوقع قتيلين و24 جريحاً على الأقل.

وبعد عامين من الإطاحة بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح، دعا قادة انفصال جنوب اليمن إلى تظاهرات في إطار حملتهم لاستعادة استقلال الجنوب الذي انتهى عند توحيد شطري اليمن في 1990.

وشارك آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى الحكومة المركزية في عدن ومنطقة خورمكسر بعد صلاة الجمعة، بحسب مراسل فرانس برس.

إلا أن الشرطة أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عند اقترابهم من ساحة العروض، متحدين الحظر على تنظيم الاحتجاجات في تلك المنطقة.