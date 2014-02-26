لبنان يعتقل قائداً في جبهة النصرة يحارب في سوريا

أعلن مسؤول في الأجهزة الأمنية أن الجيش اللبناني اعتقل، اليوم الأربعاء، في شرق البلاد قائدا في جبهة النصرة، الذراع الرسمية لتنظيم القاعدة في سوريا التي تحارب إلى جانب مقاتلي المعارضة.

وقال المصدر إن "استخبارات الجيش اعتقلت أحد قادة جبهة النصرة في منطقة مشاريع القاع" على الحدود مع سوريا.

وأكد متحدث باسم الجيش اللبناني ان "الجيش اعتقل في شرق البلاد شخصا يشتبه بأنه أحد قادة جبهة النصرة".

وجبهة النصرة التي تضم جهاديين سوريين وأجانب، هي الذراع الرسمية للقاعدة في سوريا، وهي العدو اللدود للنظام السوري ولحليفه اللبناني حزب الله الشيعي الذي يقاتل الى جانب الجيش السوري.

ويعلن الجيش اللبناني باستمرار عن اعتقال لبنانيين وفلسطينيين وسوريين يشتبه في أنهم على علاقة بالمجموعات المتطرفة المتورطة في اعتداءات دامية في لبنان خصوصا ضد معاقل حزب الله.

كما اعتقل الجيش أشخاصا بحوزتهم أسلحة قرب الحدود اللبنانية السورية وفكك سيارات مفخخة في هذه المنطقة.

وتبنت مجموعات متطرفة مثل كتائب عبدالله عزام وجبهة النصرة في لبنان مسؤولية الاعتداءات مؤكدة أنها رد على التدخل العسكري لحزب الله في سوريا.

ولبنان غارق في حلقة من أعمال العنف على علاقة بالنزاع السوري الذي فاقم التوتر في البلد المنقسم بشأن الموقف من هذا النزاع.



