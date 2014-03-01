في مصر.. تتغير الحكومات وتبقى مشكلة المرور

كل شيء يمكن أن يتغير في مصر.. الحكومة أو الرئيس، ولكن تبقى مشكلة المرور عصية على التغيير، بل تتفاقم يوماً بعد يوم حتى أصبحت شوارع القاهرة أشبه بجراج مفتوح.

هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي يعرضه اليوم السبت برنامج "الشارع المصري" على "الحدث" ويذاع التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (19:00 إلى 21:00 بتوقيت غرينتش).

ويرصد التحقيق ماذا يحدث في غرفة العمليات الرئيسية بإدارة المرور بالقاهرة، وكيف تتطور الأزمة المستعصية في شوارع العاصمة لتضغط على جميع مرافق الحياة في مصر.

وتظهر الإحصاءات أن العاصمة المصرية تحتاج بشكل عاجل إلى 600 ألف مكان لانتظار السيارات، وتتطلب أيضا حلولا جذرية لإعادة تخطيط الشوارع والميادين، والتخلص من عشرات العناصر التي تعوق انسياب المرور، بدءا من الشوارع التي تغلقها السلطات بأسوار أو تحصينات حول الأماكن الحيوية كإجراءات أمنية أو السلوكيات الخاطئة من السائقين التي تؤدي إلى ما يصل من 66% من حجم الاختناقات المرورية كما تظهر الإحصاءات.

برنامج "الشارع المصري" من تقديم الزميلة ضحى الزهيري على "الحدث"، ويذاع الجمعة والسبت من كل أسبوع من 9 إلى 11 مساء بتوقيت القاهرة.