فقدان الاتصال مع راهبات معلولا المحتجزات في القلمون

أفادت المعلومات الواردة من سوريا بفقدان الاتصال مع راهبات معلولا المحتجزات على جماعة مسلحة في منطقة القلمون شمال دمشق.

وبحسب مصدر مطلع على ملف التفاوض مع الخاطفين، فإن من المرجح أنه تم نقل الرهبات إلى خارج مدينة يبرود نحو منطقة تقع قرب الحدود اللبنانية.

وأشار مصدر وكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه كان على اتصال دائم مع الراهبات منذ خطفهن من دير مار تقلا في بلدة معلولا، على يد مجموعة مسلحة تابعة لجبهة النصرة، وتم احتجازهن في منزل بمدينة يبرود التي تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لحملة قصف مكثف من قوات النظام.

ونفى الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية في دمشق، عامر القلموني، هذه المعلومات المغلوطة، على حد قوله.

وقال عامر القلموني، في حديثه عبر قناة "الحدث": "معلوماتنا دقيقة.. الراهبات نقلن إلى منطقة آمنة واطمأننت عليهن شخصياً".

وأضاف القلموني "أنه تم إطلاق سراح إحداهن ليلة البارح بينما أصيبت أخرى بجلطة، ولا أعلم ما سبب إثارة مثل هذه الشائعات"، موضحاً، "أن من يقوم على حمايتهن من "جبهة النصرة"، أكدوا أنهن بأمان وتم نقلهن بسبب القصف العشوائي على المنطقة".

وأفاد الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية "أن الراهبات لم يخرجن من سوريا ومازلن في منطقة القلمون التي يوجد بها قرابة 100 كيلومتر في سيطرة الجيش الحر، ومازلن في هذا النطاق".