كاميرا "الحدث" ترصد نزوحاً لسوريين إلى الأردن

زارت كاميرا "الحدث" الحدود السورية الأردنية في منطقة الرمثا تحديداً، ورصدت نزوحاً لسوريين هربوا من مناطق القصف، فيما تؤكد عمّان أن حدود بلادها لا تزال مفتوحة أمام اللاجئين رغم التداعيات الأمنية التي فرضها الوضع السائد في الجارة السورية.

وتفصل بضعة كيلومترات الحدود الأردنية عن قرى تل شهاب السورية. وفي الطرف الآخر توجد آلاف القصص لأشخاص محكومين بالموت إما قتلاً بالسلاح أو جوعاً، قصص يرويها سوريون كتب لهم العبور باتجاه الأردن.

والمشهد الذي رصدته كاميرا قناة "الحدث" على الجانب السوري بات مألوفاً لأهالي القرى الأردنية المحاذية للحدود، وأصبح جزءاً من مهمة قوات حرس الحدود التي تعاملت مع أكثر من 462 ألف لاجئ سوري عبروا بشكل غير قانوني منذ بداية الأزمة في بلادهم.

وقال محمد المومني، وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، إن "الأردن مستمر بسياسة الحدود المفتوحة واستقبال اللاجئين السوريين نفاذاً للقانون الدولي".

وتابع: "فيما يختص بموضوع استقبال اللاجئين، سيتم افتتاح مخيم الأزرق قريباً خلال الفترة القادمة، ونحن نحاول دائماً التعامل مع موجات النزوح السوري التي تتدفق على الأردن".

وتقع مسؤولية حماية الحدود الأردنية مع سوريا، الممتدة لأكثر من 370 كيلومتراً، على عاتق الجانب الأردني وحده في ظل انفلات أمني على الطرف الآخر، الأمر الذي زاد من أعباء القوات الأردنية في مواجهة مختلف عمليات التهريب التي سجلت ارتفاعاً كبيراً، فضلاً عن محاولات تسلل مسلحين إلى المملكة.

وأوضح المومني: "لطالما عبرنا عن قلقنا من التقارير المتواترة عن وجود تنظيمات متطرفة قريبة من الحدود الأردنية".

ومن جانبه، أكد حازم قشوع، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أن "الأردن مطالب بأن يحمي الحدود بالاتجاهين، وهو ما يعني بذل جهد مضاعف".

وأوضح أن الأردن يواجه مشكلات كثيرة على الحدود السورية تتعلق بتسلل إرهابيين وعبور أسلحة وتهريب مخدرات وغيرها.

ولا يزال موقف الأردن السياسي من الأزمة في جارته الشمالية سوريا ثابتاً على ما يؤكده مسؤولون يرفضون كل الاتهامات التي تكال للمملكة بإشعال الجبهة الجنوبية.