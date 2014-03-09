كاميرات إلكترونية لضبط الطلاب المخربين بجامعات مصر

تعود الدراسة للجامعات المصرية اليوم الأحد بعد فترة توقف بسبب أعمال العنف.

وأكد عميد كلية تجارة جامعة عين شمس الدكتور، طارق حماد، تركيب كاميرات مراقبة إلكترونية لتحديد الطلاب المتورطين في أعمال الشغب ومحاسبتهم.

وأضاف: "كنا في حاجة إلى فترة حوالي شهر ونصف لتدريب الأمن الإداري على التعامل مع الكاميرات، وقمنا باستغلال الشهرين الماضيين اللذين توقفت خلالهما الدراسة لتدريب عناصر الأمن على كيفية التعامل الأمني مع الطلاب".

وأضاف حماد، خلال برنامج "الشارع المصري" الذي تقدمه الإعلامية ضحى الزهيري على قناة الحدث، أن الطلبة يحتشدون في تجمعات صغيرة لا تتعدى المئة طالب ثم يزيد عددهم ويندس بينهم بعض المخربين المعروفة توجهاتهم ثم يبدأ التدمير والتكسير والحرق ومهاجمة الشرطة.

وقال: مضى من الفصل الدراسي الثاني شهران، ولم نعد نحتمل تضييع المزيد من الوقت. لا نعترض على المظاهرات السلمية، ولكنها تتحول في لحظة إلى العنف.

وشدد حماد على ضرورة مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجموعات المخربة أمثال "طلاب ضد الانقلاب" حتى يسهل حصرها والحد من ضررها.