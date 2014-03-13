عباس يطالب بوقف "التصعيد العسكري الإسرائيلي" بغزة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس بوقف "التصعيد العسكري الإسرائيلي" في غزة، بحسب ما أفاد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في وقت شنت فيه إسرائيل سلسلة غارات على القطاع رداً على إطلاق صواريخ على أراضيها.

وقال أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" إن عباس "يطالب بوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر"، مشيراً إلى أن "هذا التصعيد يعرض المواطنين العزل إلى ويلات الحرب والدمار".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليل الأربعاء/الخميس نحو ثلاثين غارة جوية على أهداف عدة في قطاع غزة بعيد إطلاق حركة الجهاد الإسلامي عشرات الصواريخ على إسرائيل رداً على مقتل ثلاثة من عناصرها الثلاثاء.

ووعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء بـ"مواصلة ضرب من يريدون إلحاق الضرر بنا"، مؤكداً أن إسرائيل "ستتحرك ضد هؤلاء بشكل قوي جداً"، كما نقل عنه متحدث باسمه.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "29 موقعاً إرهابياً في قطاع غزة".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذا أكبر هجوم على إسرائيل منذ عملية "عمود السحاب" العسكرية الإسرائيلية في شهر نوفمبر 2012 على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

ومن جانبها، حملت حكومة حماس الأربعاء إسرائيل مسؤولية "التصعيد" في غزة محذرة من "تداعيات" هذا الأمر.