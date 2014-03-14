"الشارع المصري": 5 ملايين أسرة تعولها نساء

كثيراً ما تتعرض المرأة لظروف حياتية صعبة فتصبح مطلقة أو أرملة أو زوجة لمريض أو عاطل أو أن تكون أكبر الأبناء في عائلة ليس لها عائل، فتضطر مع ذلك إلى أن تعول أسرتها، لتبدأ في مواجهة تحديات قاسية.

هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي يعرضه اليوم برنامج "الشارع المصري" على قناة "الحدث"، بعد أن أكدت دراسات المركز القومي للمرأة أن هناك أكثر من خمسة ملايين أسرة مصرية تعتمد بشكل كامل على المرأة في تأمين كل متطلبات حياتها.

وتشير الإحصاءات إلى أن المرأة تمثل العائل الوحيد أو الرئيس لأفراد أسرتها في 30% من الأسر المصرية، والأزمة أن معظمهن فقيرات وأمّيات، أو يفتقرن للتأهيل أو خبرة العمل في القطاع الرسمي، وبالتالي تجبرهن الظروف على العمل في القطاع غير الرسمي في وظائف تدر عليهن قدراً ضئيلاً من المال دون تأمينات أو معاش للتقاعد.

الأمر الذي يتناقض مع نصّ الدستور الجديد بأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

يذكر أن برنامج "الشارع المصري" من تقديم الزميلة ضحى الزهيري، ويُذاع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع على قناة "الحدث" من 9 إلى 11 مساءً بتوقيت القاهرة (19:00 بتوقيت غرينتش).