السلطات الليبية تفرج عن 65 مصرياً اعتقلوا في البلاد

قال المتحدث باسم الخارجية الليبية، عمر الأسود، إن السلطات أفرجت عن نحو 65 مصريا تم اعتقالهم، لعدم تسوية أوضاع إقامتهم في ليبيا، والذين تم إمهالهم وقتا كافيا لتسوية أوضاعهم، على حد قوله.

من جانبها، جددت الخارجية المصرية تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى ليبيا.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصرية، نبيل فهمي، على صفحته في "فيسبوك"، بأنه سيتم قريبا الإفراج عن المصريين المعتقلين في ليبيا، في وقت أفادت مراسلة "العربية" في القاهرة، نقلا عن الخارجية المصرية، بأن عدد المصريين المعتقلين هو 46 وليس 70 معتقلا.

وكان السفير الليبي لدى مصر، فايز جبريل، قد أبلغ السفير المصري، علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن السلطات الليبية الرسمية هي التي قامت بتوقيف عشرات المصريين للتأكد من أوراقهم الثبوتية كإجراء احترازي في ظل الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها ليبيا.

وقبل ذلك، أعلنت القاهرة عن اختطاف 70 مصرياً في العاصمة الليبية طرابلس، بينما أوضحت وزارة الداخلية الليبية أن "ما جرى هو عملية قبض وليس خطفاً، نظراً لعدم وجود أوراق رسمية أو إقامة مع الموقوفين". وحسب الداخلية الليبية فالموقوفون يوجدون في أحد المعتقلات الرسمية.