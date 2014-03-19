الحكم بالإعدام على 26 إخوانيا في استهداف قناة السويس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بإعدام 26 من عناصر جماعة الإخوان المسلمين غيابياً، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس، كما عاقبت متهماً آخر يدعى محمد عبدالغفار بالسجن المشدد 15 عاماً.

جدير بالذكر أن المتهمين في القضية واجهوا تهم تولي قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية ومفرقعات وذخائر.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذلك المنشآت العامة والبترولية والأجنبية.