نواب لبنانيون يطالبون بانسحاب حزب الله من سوريا

شهدت جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة تمام سلام، مناقشة حامية حول أداء الجيش اللبناني، حيث طالب نواب بانسحاب حزب الله من سوريا، وحثوا الجيش على التدخل لمنع تجاوزات المسلحين في عرسال وغيرها.

وخلال المناقشة، قال النائب اللبناني، خالد عكار، إن الجيش اللبناني يتغاضى عن ضبط مسلحين.

وعلى الفور، قاطعه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قائلا: إن الجيش اللبناني على حق حتى لو كان ظالما.

وفي الوقت الذي طلب فيه بري من الضاهر، التوقف عن نقد الجيش، استمر في كلامه، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يكون ضابط الجيش اللبناني فوق القانون.

ورد بري قائلا إن هذه القضايا يجب أن تناقش بعيدا عن الإعلام، متعهدا بمراجعة كافة المشكلات الأمنية مع رئيس الحكومة الجديد، تمام سلام.

وواصل الضاهر الهجوم على الجيش، مشيرا إلى تراخي قبضته الأمنية، وهنا رد العديد من النواب من داخل القاعة، مؤكدين أن الجيش اللبناني يتعرض لهجمات هو الآخر.

وانتهت المشادة بتدخل بري طالبا إنهاء الحوار حول الجيش، وتوقف المداخلات بدون إذن من داخل القاعة.