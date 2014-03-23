قتيل و11 جريحاً إثر اشتباكات مسلحة في بيروت

سقط قتيل و11 جريحاً على الأقل في اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد، في منطقة المدينة الرياضية على مدخل مدينة بيروت، بين أنصار شاكر البرجاوي، وهو قيادي سني موالٍ لقوى الثامن من أذار التي تؤيد سوريا وحزب الله، وبين مسلحين مناهضين.

ووقعت الاشتباكات إثر محاولة اقتحام مكاتب البرجاوي التي تقع قرب المدينة الرياضية، وهي منطقة تتبع سيطرة تيار المستقبل المعارض لسوريا وحزب الله.

ويحاول الجيش اللبناني التدخل للسيطرة على الموقف، وسط وجود عمليات قنص بين الجانبين، فيما هرعت سيارات إسعاف للموقع.

والمدينة الرياضية هي مدخل حيوي لمدينة بيروت يربطها بالمنطقة الساحلية، واندلاع اشتباكات في المنطقة يقطع شرياناً حيوياً متجهاً إلى العاصمة.

والمنطقة يوجد بها مخيما صبرا وشاتيلا، وهما من أكبر المخيمات التي تضم حالياً عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين.

ومن جانبها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاشتباكات اندلعت في الثالثة فجر الأحد في الحي الغربي وراء المدينة الرياضية بين مجموعات تابعة للبرجاوي في مواجهة سلفيين.

ودوت أصوات قذائف وأسلحة رشاشة في مختلف ضواحي العاصمة من جراء القتال العنيف.