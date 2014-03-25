"الرئيس" جعجع : سأسحب حزب الله من سوريا

قال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية"، في مقابلة مع قناة "الحدث" إنه المرشح الطبيعي للانتخابات الرئاسية المقبلة، كاشفاً عن إحدى أولوياته في حال الفوز، وهي العمل على سحب حزب الله من القتال في سوريا.

لكن جعجع أعرب في الوقت ذاته عن استعداده للتحالف مع حزب الله في حال غيّر الحزب مواقفه.

وتأتي هذه التصريحات قبل شهرين من نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال سليمان.

ورغم بدء العد العكسي، إلا أن الغموض مازال يلفّ الكرسي الرئاسي، لذلك شكّلت لجنة نيابية بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري للتواصل مع الفرقاء لتأمين انعقاد جلسة الانتخابات الرئاسية، خاصة أن جلسات سابقة لم ينجح المجلس في تأمين نصابها.

يُذكر أن الرئيس ميشال سليمان نفسه وصل إلى سدة الرئاسة قبل ستة أعوام بعد فراغ رئاسي دام نصف عام، وحينها كان الخلاف أيضاً بين قوى الرابع عشر والثامن من آذار على اختيار اسم توافقي بعيداً عن فلكي المعارضة والموالاة.

ويرى مراقبون أن الأزمات السياسية التي تعصف بلبنان 2014 أكبر بكثير من تلك التي شهدها اللبنانيون عام 2008، خاصة مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع وتأثيرها الحاد على الأوضاع الأمنية والسياسية لبنانياً، ما قد يؤثر سلباً في الانتخابات الرئاسية.