بالفيديو.. بوسهمين يتوسل خلال استجوابه في قضية دعارة

حصلت قناة "الحدث" على فيديو مسرب يُظهر رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، نوري بوسهمين، يتوسل لأحد عناصر المخابرات الليبية أثناء التحقيق معه في مزاعم تورّطه في قضية دعارة.

ويظهر بوسهمين في الفيديو وهو يدلي بسيل من التبريرات على خلفية القبض عليه مع فتاتين في بيته في منطقة "الفشلوم" بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث علل رئيس المؤتمر الوطني العام وجوده معهما بامتلاك إحدى الفتاتين معلومات عن عمليات مستقبلية لاغتياله واغتيال أعضاء في المؤتمر الوطني.

يُذكر أن هذا الفيديو يأتي في إطار سلسلة من الفيديوهات التي تسربت للإعلام لمسؤولين ليبيين يتم التحقيق معهم من قبل عناصر ميليشيات بتهم فساد.

