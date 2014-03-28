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الساعدي القذافي يعتذر إلى الليبيين ويطلب السماح

المصدر: الحدث.نت
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بث التلفزيون الحكومي الليبي شريطاً يُظهر الساعدي القذافي وهو يقدم اعتذاره إلى الأمة طالباً السماح.

وقالت سلطات السجن، حيث يُحتجز الساعدي، إن الشريط الذي بثّ مساء أمس الخميس هو ردّ على "الإشاعات" بتعرضه للتعذيب خلال اعتقاله.

وقد ظهر الساعدي في الفيديو مرتدياً زيّ السجناء الأزرق وجالساً في ما بدا أنه مكتب. وقال إنه يأسف "للأذية والضرر" من دون مزيدٍ من التوضيح.

كما أكد الساعدي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أنه يُعامل بشكل جيد في سجنه.

وتسلمت ليبيا الساعدي هذا الشهر من النيجر التي لجأ إليها بعد انهيار نظام والده. وتعد الحكومة الليبية ملفاً لمحاكمته بتهمة المشاركة في قمع الانتفاضة.

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