"ديلر" مصري: لماذا أخاف والترامادول متاح بالصيدليات؟

خاض فريق عمل برنامج "الشارع المصري" مغامرة صحفية خاصة، عندما قرر التحقيق ميدانياً عن أوكار المخدرات في مصر.

ووجد الفريق أن ظاهرة الاتجار بالمخدرات أكثر انتشارا وعلنية من المتوقع، لدرجة أن أحد موزعي المخدرات أو الـ"ديلر" وافق على إجراء حوار معه حول المهمة التي يقوم بها، متسائلاً: "ولماذا أخاف من ظهور وجهي؟ أنا لا أقوم بالسرقة أو القتل.. أنا مجرد موزع لمادة الترامادول في حين أنك تستطيع أن تحصل عليه من أي صيدلية بدون وصفة طبية".

ويمكن الاطلاع على تصريحات هذا المروج وغيرها من الحقائق الصادمة في "التحقيق الميداني" الذي يذاع ضمن حلقة اللية من برنامج "الشارع المصري" على قناة الحدث ويناقش قضية المخدرات التي أطاحت بشريحة عريضة من شباب مصر.

يذكر أن أكثر من 5 ملايين مواطن مصري يتعاطون المخدرات، 45% منهم يتعاطون عقار "الترامادول" تحديداً.

ويستضيف البرنامج اللواء أحمد الخولي، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، للتعرف على الجهود التي تقوم بها الإدارة لمكافحة هذه الظاهرة. كما يحاور البرنامج الدكتور علاء رجب استشاري الصحة النفسية للحديث عن أسباب الانتشار المفاجئ لظاهرة تعاطي المخدرات وآثارها النفسية والصحية على الفرد والمجتمع وكيفية العلاج.

كما يقوم البرنامج برصد آراء الشارع المصري حول الظاهرة، ويحاور أحد تجار المخدرات وأحد المدمنين الذين أقلعوا عن تداول تلك العقاقير المخدرة.