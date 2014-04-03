ضربة قانونية.. حظر تويتر في تركيا "انتهاك للحريات"

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا اليوم الخميس، حكماً للمحكمة الدستورية ينص على أن قيام البلاد بحظر الدخول إلى موقع "تويتر" ينتهك حرية التعبير وحقوق الفرد، فيما يزيد الضغوط على السلطات لكي ترفع الحظر.

وكانت هيئة الاتصالات التركية قد أغلقت الدخول إلى موقع "تويتر" يوم 21 مارس بعد أن قال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إنه "سيمحو" الشبكة بعد سيل من التسجيلات الصوتية التي وضعها مجهولون يزعم أنها تكشف الفساد في الدائرة المقربة منه قبل أيام من الانتخابات المحلية.

والآن وقد صدر الحكم ونشر في الجريدة الرسمية فإنه من المتوقع أن تدرس هيئة الاتصالات التركية دعوة المحكمة لرفع الحظر الذي تسبب في غضب عام وتنديد عالمي.

وكانت المحكمة الدستورية أعلنت قرارها أمس الأربعاء وأرسلت حكمها الى هيئة الاتصالات التركية بوزارة النقل المسؤولة عن الاتصالات، بعد أن تلقت دعاوى فردية تطعن في الحظر، إحداها من نائب ينتمي الى حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا ومن أكاديمي قانوني بارز.

