الإسكندرية: اشتباكات بين الأمن وأنصار الإخوان

اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بمنطقة العوايد (شرق الإسكندرية)، وألقت قوات الأمن القبض على 10 منهم.

وكانت اشتباكات اندلعت بين عدد من أنصار المعزول المشاركين بالمسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة وبين عدد من الأهالي، بعد أن تطورت مشادات كلامية بين المشاركين بالمسيرة وبين الأهالي لرفض الأهالي الهتافات المعادية للقوات المسلحة والأمن، خاصة بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها جامعة القاهرة والتي راح ضحيتها اثنان من قوات الأمن.

وتبادل أنصار المعزول والأهالي طلقات الخرطوش والألعاب النارية، ثم تدخلت قوات الأمن على الفور للسيطرة على الاشتباكات وألقت قنابل الغاز المسيلة للدموع، وقال اللواء ناصر العبد، مدير المباحث الجنائية، إن قوات الأمن تدخلت للسيطرة على اشتباكات نشبت بين عدد من أعضاء "الإرهابية" وبين أهالي منطقة العوايد، وألقوا القبض على 10 من مثيري الشغب.

وانقسمت ميادين الإسكندرية ما بين تظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين مناهضة للقوات المسلحة، وأخرى مؤيدة للمشير عبدالفتاح السيسي.

وتظاهر العشرات من أهالي ميدان سيدي جابر عقب خروجهم من المساجد وأداء صلاة الجمعة، تأييداً للمرشح الرئاسي المشير عبدالفتاح السيسي، مطالبين المواطنين بالتصويت لصالحه في الانتخابات المقبلة.

وردّد المتظاهرون هتافات منها: "سيسي يا سيسي إنت رئيسي"، و"السيسي رمز البطولة والباقي مراهقة وطفولة"، و"ياللي بتسأل سيسي ليه.. سيسي بطل وقراراته بإيديه".

ورفع المتظاهرون صوراً للمشير ولافتات تحمل شعارات وعبارات لدعمه ومطالبة المواطنين بالتصويت لصالحه في الانتخابات المقبلة.

كما تظاهر العشرات من مؤيدي السيسي أمام مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة، وذلك ضمن سلسلة حملات تأييد وحشد المواطنين لترشيح المشير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولتعريف المواطنين بالمرشح.

وأقامت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية استعدادات مكثفة في محيط مسجدي القائد إبراهيم وسيدي بشر، قبل بدء صلاة الجمعة، تحسباً لأعمال العنف والاشتباكات التي قد تنشأ بين تنظيم الإخوان والأهالي أثناء مسيراتهم التي أعلنوا عن تنظيمها.