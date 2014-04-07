مسؤول يهرب من "ستوديو بغداد" بسبب تقرير

استمراراً لمسلسل هروب الضيوف من كبار المسؤولين على الهواء مباشرة من البرامج الحوارية بعد توجيه أسئلة لهم تتعلق بأزمات معينة تمر بها بلادهم أو انتقادات لأداء حكوماتهم، قام وكيل أمانة بغداد المسؤولة عن الخدمات، عبدالكريم المحمداوي، بمغادرة برنامج "ستوديو بغداد" على قناة "الحدث"، بمجرد سماعه تقريراً عن الحال التي وصلت إليها بغداد خدمياً، حيث ترك كرسيه وولى الأدبار تاركاً الشاشة فارغة.

وانصرف المسؤول العراقي على الهواء مباشرة بمجرد انتهاء التقرير الذي اختتم بتساؤل عن كيفية إنفاق مبلغ 50 مليار دولار على إعمار بغداد وهي على هذه الحال، حيث أصبحت بسبب الفساد ظلاً لتلك العاصمة الجميلة في الستينيات".

ومن ثم استكمل فريق العمل الحوار مع ضيفة البرنامج الثانية مرشحة التيار الديمقراطي شروق العبايجي، وكان الأمر كذلك مع التذكير بالهروب المفاجئ للمسؤول عن خدمات بغداد.

يذكر أن عدداً من المسؤولين غادروا برامج حوارية عدة بسبب الأسئلة، من بينهم وزير التنمية المحلية المصري اللواء عادل لبيب، حيث انسحب خلال الفاصل الإعلاني لبرنامج على التلفزيون المصري الرسمي، بسبب سؤاله عن منعه استيراد "التوك توك".

وعلى العكس يذكر أيضا مواقف عدة لمذيعات قمن بطرد ضيوف عدد من البرامج الحوارية، مثلما قامت به المذيعة المصرية إيمان أبوطالب حينما طردت ضيفها المهندس سامح مخلوف رئيس ائتلاف حماية الأسرة لاستشهاده بآيات وقصص أزعجت ضيفها الثاني بالبرنامج خلال الحديث عن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

