الأسد: الأزمة السورية في "مرحلة انعطاف" لصالحنا

اعتبر بشار الأسد، الأحد، أن الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام باتت حالياً في "مرحلة انعطاف" لصالح النظام، وذلك بحسب تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي السوري.

وقال الأسد: "هناك مرحلة انعطاف في الأزمة إن كان من الناحية العسكرية والإنجازات المتواصلة التي يحققها الجيش والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، أو من الناحية الاجتماعية من حيث المصالحات الوطنية وتنامي الوعي الشعبي لحقيقة أهداف ما تتعرض له البلاد".

واعتبر الأسد أن سوريا "مستهدفة ليس فقط بحكم موقعها الجيوسياسي الهام، وإنما بسبب دورها التاريخي المحوري في المنطقة وتأثيرها الكبير على الشارع العربي".

ورأى أن "ما تتعرض له اليوم هو محاولة للسيطرة على قرارها المستقل وإضعافها بغرض تغيير سياستها التي تلبي مصالح الشعب السوري ولا تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة والغرب في المنطقة".

