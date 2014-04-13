تعرض موكب رئيس البرلمان العراقي لاعتداء بعبوة ناسفة

تعرّض موكب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، اليوم الأحد، إلى اعتداء بعبوة ناسفة أثناء توجهه من كركوك إلى الموصل، دون أن يسفر الحادث عن وقوع قتلى، حيث أكدت مصادر مقربة من النجيفي عدم تواجده في الموكب لإجراءات أمنية.

ومن جهة أخرى، قتل في وقت سابق اليوم الأحد، 16 شخصاً وأصيب 26 بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة من العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال العميد سرحد قادر من شرطة كركوك إن 10 أشخاص، بينهم 3 نساء و7 من عناصر الشرطة قتلوا، وأصيب 18 آخرون، أغلبهم من الشرطة في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجز تفتيش للشرطة في قضاء الدبس.

وأشار طالب البياتي مدير منطقة سليمان بيك أن مسلحين مجهولين هاجموا بعد منتصف الليل منزل ضابط برتبة نقيب في الشرطة، وقتلوا والده وشقيقه، بالإضافة إلى إصابة امرأتين من عائلته بجروح، كما قتلوا أحد عناصر الصحوة والذي تصادف وجوده بموقع الحادث.

كما قال ضابط برتبة مقدم في شرطة الدجيل إن 3 أشخاص قتلوا، بينما أصيب 6 آخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة.

وتأتي أعمال العنف هذه قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات التشريعية المقرر أن تجري في 30 من أبريل الحالي.

