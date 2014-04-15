النظام ينفذ عملية عسكرية في أحياء حمص المحاصرة

تنفذ القوات النظامية السورية عملية عسكرية في الأحياء المحاصرة من مدينة حمص، اليوم الثلاثاء، حسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، مشيراً إلى أنها أحرزت تقدماً في اتجاهات عدة.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون محاولة الاقتحام والتقدم الذي يترافق مع قصف وغارات واشتباكات عنيفة.

وقال مدير المرصد رامي إن "العملية العسكرية بدأت أمس بعد استقدام قوات النظام تعزيزات من جيش الدفاع الوطني". وترافقت العملية مع قصف كثيف على حمص القديمة وغارات جوية، ومحاولة اقتحام من ناحية جورة الشياح.

وتحاصر قوات النظام أحياء عدة في مدينة حمص في وسط البلاد، بينها حمص القديمة، منذ حوالي سنتين، وتعاني هذه الأحياء من نقص فادح في المواد الغذائية والأدوية.

وتأتي العملية العسكرية بعد هدنة استمرت أسابيع وتم خلالها إدخال مواد غذائية ومساعدات بموجب اتفاق بين السلطات ومقاتلي المعارضة بإشراف الأمم المتحدة.