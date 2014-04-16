مختار نوح: جماعة الإخوان في حالة انهيار تام

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان القيادي السابق في جماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان في حالة انهيار تام ولا تستطيع خوض أي انتخابات قادمة، مشيراً إلى أن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمتين غير ملزم للجهات الإدارية في الدولة وغير دستوري في نفس الوقت.

وأضاف نوح خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الثلاثاء، أن المحكمة غير مختصة وحكمها ضد الثورة ويخلق عدم استقرار وأعداء جدداً، موضحاً أن ذلك الحكم يكرّس فكرة العزل السياسي التي طرحها الإخوان وأدرجوها في دستور 2012 لمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح.

وأوضح نوح أنه لم يطلع على أسباب وحيثيات هذا الحكم إلا أنه يبدو من الوهلة الأولى أن الدعوى التي صدر الحكم فيها خارج اختصاص محكمة الأمور المستعجلة، وذلك فضلاً عن صعوبة تنفيذ الحكم لأن جماعة الإخوان جماعة غير منظمة بشكل علني حتى نقول إن هذا شخص ينتمي إليها، وليس من السهولة معرفة إذا ما كان الشخص المتقدم للترشح في الانتخابات إخوانياً أم لا.

وأشار إلى أن هذا الحكم غير دستوري ويجوز الطعن عليه باعتبار عدم وجود سند قانوني، وتساءل عمن يملك معايير ثبوت الانتماء للإخوان من عدمه، لافتاً إلى أن الوقت المتبقي لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية غير كافٍ ليتقدم أحد أعضاء جماعة الإخوان للترشح وجمع 25 ألف توكيل موثقة بالشهر العقاري، قائلاً: "في الانتخابات البرلمانية على أي أساس سيتم تحديد انتماء المرشح للإخوان".

وقال مختار نوح إن المجلس سيتلقى، الأربعاء، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، ويكون على رأس أولويات اللقاء إلغاء قانون التظاهر وحبس المتظاهرين سلمياً وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالباً الرئيس بأن يلعب دوره في حماية حقوق الإنسان وتعديل قانون التظاهر بما يتوافق مع الدستور.

وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل مذكرة لرئيس الجمهورية تتحدث عن الأوضاع داخل السجون والاكتظاظ بالزنازين والعنابر والشكاوى التي تلقاها المجلس خلال سلسلة زياراته للسجون.

وأشار نوح إلى أن جماعة أنصار بيت المقدس إرهابية ولا تحتاج لحكم يثبت ذلك، موضحاً أن حركة أنصار بيت المقدس الإرهابية أعلنت أنها تفخر بأن تكون منظمة إرهابية، كما تم الإطلاق عليها، وأنها تعمل على إرهاب النظام الحالي.

واستنكر ما يثار من حين لآخر من دعوات للمصالحة مع الإخوان، قائلاً: "ليس هناك شيء في السياسة اسمه المصالحة، وهذا كلام غير مقبول، والدولة التي تتصالح مع أفراد إنما تسقط هيبتها بنفسها وتضرب دولة القانون في مقتل".