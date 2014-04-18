فوز بوتفليقة بعهدة رئاسية رابعة بنسبة 81% من الأصوات

فاز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة (81.53) في المائة على خصمه اللدود علي بن فليس بنسبة (12.18) في المائة، في انتخابات الخميس.

وحصد رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد 3 بالمائة، وحصل رئيسة حزب العمال لويزة حنون على من الأصوات 1.37، فيما حصل رئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين 99 .0 بالمائة، وحصد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي 0.56 بالمائة.

وخاض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة على التوالي ، منذ انتخابات 1999.

وبلغت نسبة التصويت الرسمية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية، الطيب بلعيز، نسبة (51.7) بالمائة، وقد أعلنت الخميس نسبة 51.70 بالمائةن وهي أقل بكثير من نسبة التصويت المسلجة عام 2009، التي تجاوزت 74 بالمائة.

وبلغ عدد الناخبين الذين سجلوا للانتخابات 23 مليون ناخب، حسب وزير الداخلية.

