الحكم بحبس البلتاجي عاماً واحداً بتهمة إهانة القضاء

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بحبس القيادي الإخواني، محمد البلتاجي، لمدة سنة مع الشغل، بتهمة إهانة القضاء خلال محاكمته بتهمة قتل متظاهرين مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأدين البلتاجي، المحبوس في إطار محاكمته، بتهمة إهانة ممثل النيابة خلال إحدى جلسات المحاكمة، كما أفادت مصادر قضائية، فيما أوضح محاميه محمد أبو ليلة "أن موكله لا يستطيع استئناف الحكم".

ويحاكم البلتاجي مع مرسي في ثلاث قضايا يواجه فيها عقوبة الإعدام، وهي قضية التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية في نهاية 2012، وقضيتي الهروب من السجن و"التخابر" مع جهات أجنبية، وهي القضايا التي يحاكم فيها مع عشرات آخرين من قيادات جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات مؤخرا "تنظيما إرهابيا".

ويعد البلتاجي، وهو الأمين العام السابق لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان والمحظور حاليا، هو أول قيادي إخواني كبير يحكم عليه بالسجن منذ عزل مرسي في يوليو الماضي.