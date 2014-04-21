"درون" تقتل 3 من عناصر القاعدة في اليمن

أعلنت مصادر أمنية مسؤولة عن مقتل عدد من أخطر العناصر القيادية والخطرة في تنظيم القاعدة، إثر القصف الجوي بطائرة من دون طيار "درون"، والذي استهدف معسكرات التدريب للقاعدة في المناطق الجبلية بين المحفد بمحافظة أبين وعزان بمحافظة شبوة.

القصف أتى بعد تلقي الأجهزة الأمنية معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود العناصر الإرهابية، التي كانت تخطط لاستهداف منشآت حيوية مدنية وعسكرية.

وتشهد المواجهات المفتوحة بين السلطات الرسمية اليمنية وتنظيم القاعدة مزيداً من التصعيد في ظل محاولات اليمن لاستئصال جذور التنظيم من معاقله في اليمن.

وفي عملية أمنية نوعية وجهت ضربة لمعسكرات التدريب التابعة لعناصر من تنظيم "القاعدة" في المناطق الجبلية بين المحفد بمحافظة أبين وعزان بمحافظة شبوة أكثر المناطق التي تعرف انتشاراً لتنظيم القاعدة.

وبحسب مصادر يمنية رفيعة فإن الغارة نفذت بواسطة مقاتلة يمنية من نوع ميغ29 روسية الصنع، والعملية أتت بعدما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات استخباراتية مؤكدة بوجود عناصر من تنظيم القاعدة تعد لهجمات وأعمال عنف ضد منشآت حيوية مدنية وعسكرية.

وبدورها أكدت مصادر أمنية أن استهداف المعسكر نتج عنه مصرع عدد من العناصر القيادية والخطرة في تنظيم القاعدة من بينهم عناصر من جنسيات أجنبية مختلفة لم يتم تحديدها حتى الآن.

ويذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستهدف فيها مواقع القاعدة جنوب اليمن خلال 24 ساعة.

وأدت هجمات أمس إلى مقتل حوالي 15 من عناصر التنظيم، بينما كانوا في سيارة يستقلونها في منطقة الحازمية الواقعة بين الصومعة ومدينة البيضاء وسط اليمن.

وتتزامن الهجمات الجديدة أيضاً مع بث التنظيم لشريط فيديو استعرض من خلاله قوته بعد تحرير الفارين من سجن صنعاء المركزي.