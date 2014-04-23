وحيد عبدالمجيد: انفلات إعلامي غير مسبوق على قنواتنا

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، أستاذ العلوم السياسية والمستشار بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن ميثاق الشرف الانتخابي ضرورة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن حملتي السيسي وصباحي في الانتخابات الرئاسية أعدتا ميثاق شرف انتخابي وبصدد طرحه للنقاش.

وأضاف عبدالمجيد خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء الثلاثاء، أن الأهم من الميثاق هو التزام الحملات الانتخابية وأعضائها به مع بدء فترة الدعاية الرسمية، وفقًا للقانون والالتزام بهذا الميثاق كأحد أسس التنافس الانتخابي الديمقراطي الجاد.

وشدد عبدالمجيد على ضرورة أن يتضمن الميثاق معايير أهمها عدم الانزلاق إلى مناطق تبادل الاتهامات والسباب واحترام المرشح الآخر وعدم التجريح فيه والاكتفاء بانتقاد برامج ومواقف الآخر، مؤكداً أن الحلول والبدائل التي سيقدمها كل مرشح في برنامجه هي ما يجب أن ينشغل به المرشح وأعضاء حملته، ولا يصح أن نتفرغ لتبادل الاتهامات ونهتم بما يتطلبه الشعب خلال المرحلة المقبلة.

وطالب عبدالمجيد وسائل الإعلام بالتزام المهنية والحياد وإعطاء المرشحين فرصاً متساوية حتى نشاهد أجواء انتخابية يتحاكى العالم بشفافيتها وموضوعيتها ونزاهتها، لافتاً إلى أن هناك انفلاتاً إعلامياً كبيراً في القنوات الفضائية لم نشهد له مثيلاً.

الخولي: نحتاج إلى ميثاق أخلاقي

ومن جانبه، قال طارق الخولي، عضو الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج إلى ميثاق أخلاقي أكثر من حاجتنا إلى ميثاق شرف انتخابي، مشيراً إلى أن حملة السيسي الانتخابية حريصة على عدم التعرض لشخص المرشح المنافس.

وأضاف الخولي أن هناك تعليمات صارمة للحملة بعدم إصدار أي تصريحات مسيئة، خاصة أننا نعبر عن رجل منضبط شعاره الاحترام والانضباط، موضحاً أن المشير طالبهم باحترام المرشح المنافس حمدين صباحي بعد اقتصار السباق الرئاسي عليهما.

وأوضح أن ميثاق الشرف سيلزم الحملتين بحماية إدارة العملية الانتخابية والتركيز على البرنامج الانتخابي المقدم للشعب من جانب المرشحين دون مزايدات أو تشكيك وتخوين أو ابتزازات انتخابية.