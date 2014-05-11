صنعاء تكشف عن مخطط للقاعدة يستهدف 5 محافظات

كشفت وزارة الداخلية عن توجه لتنظيم القاعدة يهدف إلى تجميع عناصره الإرهابية الفارة من مواجهة القوات المسلحة والأمن، في محافظتي أبين وشبوة في خمس محافظات هي أب، والبيضاء، ولحج، ومأرب، وأمانة العاصمة.

وذكر الموقع الإعلامي الأمني الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية أن تنظيم القاعدة يهدف إلى استخدام عناصره المشتتين في عمليات إرهابية، تستهدف المنشآت العسكرية والأمنية الهامة، والقيام بعمليات اغتيالات.

وأوضحت الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لإفشال هذا التوجه من خلال تعزيز الأحزمة الأمنية بالمحافظات الخمس، وتفعيل أشكال التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين إدارات الأمن في تلك المحافظات، لإغلاق المحافظات الخمس في وجه العناصر الإرهابية الفارة.

كما وجهت الداخلية إدارات الأمن في المحافظات الساحلية، وهي: تعز، والحديدة، وحضرموت، ولحج، وأبين، وحجة، بالإضافة إلى مصلحة خفر السواحل ومديري الشرطة في المحافظات الأخرى باتخاذ الإجراءات الأمنية للازمة والضرورية لمنع تسلل المقاتلين المتشددين القادمين من الصومال إلى داخل الأراضي اليمنية.

وشددت الداخلية قيام مصلحة خفر السواحل ومعها إدارات الأمن في المحافظات الساحلية بتشديد رقابتها على السواحل لضبط أي تحركات أو عناصر مشبوهة، وكذا مراقبة قوارب تهريب المتسللين الأفارقة من منطقة القرن الإفريقي، وكذا التدقيق في هويات اللاجئين الصومال القادمين إلى اليمن عبر البحر.

ويأتي هذا التشديد حسب الداخلية اليمنية بأنها تلقت معلومات من وزارة الخارجية اليمنية احتمال تسرب عناصر متشددة من الصومال إلى اليمن لمؤازرة تنظيم القاعدة الذي تم مقاتلته في محافظتي أبين وشبوة.