الخارجية الليبية: تحرير السفير الأردني من خاطفيه

صرح وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جوده أن السفير فواز العيطان المختطف في ليبيا منذ أبريل، في طريقه للوطن الآن، وأنه بصحة جيدة، وأعلن التلفزيون الرسمي الأردني النبأ.

واختطف العيطان في طرابلس في منتصف أبريل، وجرح سائقه بإطلاق نار في ثاني هجوم يتعرض له دبلوماسيون في هذا البلد الذي يعاني من انعدام الأمن منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

بدورها الخارجية الاردنية اكدت الخبر دون تقديم التفاصيل وكان خاطفو السفير طالبوا بالإفراج عن جهادي ليبي معتقل في الأردن، منذ نحو سبع سنوات، ويدعى محمد سعيد الدورسي، لتورطه في التخطيط لهجوم على مطار عمّان.