أزمة ليبيا تؤرق الجزائر وتونس ومصر

بدأت الأزمة الليبية تؤرق دول الجوار، حيث تتخوف هذه الدول من تعرضها لهجمات جراء تهريب الأسلحة، وتسلل الإرهابيين إليها.

فالجزائر أعلنت حالة الاستنفار القصوى على الحدود مع ليبيا، كما أغلقت سفارتها في طرابلس، وأجلت سفيرها ودبلوماسييها منها. وتتخوف الجزائر من تأزم الوضع الأمني في ليبيا بعد دعوة تنظيم أنصار الشريعة، يوم الجمعة، في مدينة درنة إلى النفير العام ومساعدة التنظيم.

وأشار مصدر أمني جزائري إلى أنه من المنتظر أن يتم إعلان الحدود الليبية الجزائرية منطقة عسكرية في إطار تشديد الرقابة. ولابد هنا من التذكير بأزمة الرهائن في المركب الغازي في "إن أمناس" في يناير 2013 الذي استهدف موقعا قريبا جدا من الحدود الليبية.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر أمني أن مصالح الأمن أكدت مقتل جزائريين اثنين من أعضاء جماعة أنصار الشريعة في معارك بنغازي، وهما كامل نوار وأبو عثمان الجزائري، إضافة إلى إصابة جزائري ثالث بجروج بليغة هو أبو الفتح الجزائري.

تونس بدورها تسعى لتجنب الانعكاسات السلبية للأزمة الليبية، فهي تخشى أيضاً من عودة متطرفين تونسيين، يقال إنهم تلقوا تدريبات في ليبيا، إضافة إلى تخوفها من تدفق الأسلحة من ليبيا إلى تونس، والتي عززت القدرات العسكرية لجماعة أنصار الشريعة التونسية.

كما تخشى تونس من تدفق لاجئين إضافيين إلى أراضيها كما حصل عند بداية الثورة الليبية. وبسبب تواجد أعداد كبيرة من الليبيين بشكل دائم في تونس، فهي تتخوف من احتمال انتقال الخلافات بينهم إلى أراضيها.

أما مصر فهي تعاني كذلك من الأسلحة المهربة، حيث وصلت سابقاً أسلحة متقدمة كانت تُستخدم في معسكر جنوب ليبيا إلى يد جماعات مسلحة في مصر، كما يدور الحديث عن وجود عناصر مصرية متطرفة داخل ليبيا تلقت تدريبات هناك، وتتخوف السلطات المصرية من عودتها إلى مصر إذا حققت قوات حفتر تقدماً ميدانياً، وهذا التخوف تشاركها فيه أيضاً تونس والجزائر.