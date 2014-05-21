رئيس أركان قوات البحرية الليبي يتعرض لمحاولة اغتيال

أُصيب رئيس أركان القوات البحرية الليبي، العميد بحار حسن أبوشناق، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال نفَّذتها مجموعة مسلحة تستقل سيارة معتمة الزجاج، اليوم الأربعاء، أثناء توجهه إلى مقر عمله في العاصمة الليبية، طرابلس.

وقال الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، العقيد أيوب قاسم، في اتصال هاتفي، إن الحادث أسفر عن إصابة بسيطة لرئيس الأركان وسائقه واثنين من الحراسات الذين تعاملوا مع المسلحين في منطقة قريبة من "الحي الإسلامي" بالعاصمة.

وكان المسلحون يستقلون سيارة مجهولة من نوع "تويوتا دفع رباعي سوداء اللون معتمة الزجاج".

وأوضح الناطق أن الإسعافات الطبية قُدِّمت للعميد أبوشناق والمصابين من الحراسات والسائق، وهم بصحة جيدة.

