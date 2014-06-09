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المصريون يحتفلون بتنصيب السيسي رئيساً لمصر
الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
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الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
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الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
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›
الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
‹
›
الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
‹
›
الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
‹
›
الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
‹
›
الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
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الاثنين 10 شعبان 1435 هـ - 09 يونيو 2014
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