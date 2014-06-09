جنبلاط ضيف حصري على قناة "الحدث" الثلاثاء

يحل رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط غداً الثلاثاء ضيفاً على قناة "الحدث"، في مقابلة حصرية تبث الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بيروت، الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

وتتناول المقابلة التي تجريها الزميلة ريما مكتبي مع جنبلاط الفراغ الرئاسي في لبنان والاتصالات الجارية للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

كما تتناول المقابلة الوضع في سوريا والتوقعات بالنسبة للمرحلة المقبلة، والتأثير على لبنان، إضافة إلى ما حمله إلى بيروت وزير الخارجية الأميركية جون كيري في زيارته الأخيرة. كما تتطرق المقابلة للتدهور الأمني الذي تشهده دول الربيع العربي.

ومن التساؤلات المطروحة على ضيف "الحدث":

- هل سيسير وليد جنبلاط بميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في النهاية؟

- إلى أي مدى خرج وليد جنبلاط من دائرة التأثير بعد أن بات الحريري يفاوض عون وجهاً لوجه؟

- هل سيوافق جنبلاط على الانتخابات النيابية قبل الرئاسية؟

- في ظل التقاعس الدولي في دعم المعارضة السورية وسقوط حمص (سماها ستالينغراد) كيف يرى المستقبل في سوريا؟ وما قاعدة الحل؟

- إلى أي مدى يمكن أن يبقى سلاح حزب الله لاعباً مؤثراً في تحديد خيارات وليد جنبلاط السياسية؟

وللتفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع المقابلة ولطرح الأسئلة يرجى استخدام #جنبلاط_على_الحدث

كما يمكن ضبط قناة الحدث مع موزّع الساتلايت (نايل سات عمودي 12169-27500).

ولمشاهدة المقابلة عند عرضها على "الحدث" مباشرة عبر الأنترنت يمكن زيارة الرابط:

http://www.alhadath.net/live-stream.html