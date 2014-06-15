آلاف المتطوعين تحشدهم إيران للقتال في العراق

بدأت إيران بفتح مراكز التسجيل للمتطوعين الذين يريدون الذهاب للقتال في العراق، تحت شعار الدفاع عن المراقد الشيعية في كربلاء والنجف وبغداد وسامراء.

وذكرت وكالة فارس للأنباء، أمس السبت، أن آلاف المتطوعين مستعدون لتلقي الأوامر للذهاب إلى العراق والقتال من أجل الدفاع عن المقدسات في كربلاء والنجف.

وقالت الوكالة عن محمد رضا زمرّديان، أمين لجنة النشاطات الشعبية في مجلس بلدية طهران، قوله إن "باب التطوع مفتوح، لكل من يرغب في الذهاب إلى العراق والقتال من أجل الدفاع عن المقدسات الشيعية هناك".

وأضاف زمرديان: "منذ الإعلان عن فتح باب التطوع، سجل 4200 متطوع أسماءهم خلال أقل 24 ساعة".

وتنفي السلطات الرسمية في إيران حتى الآن التدخل المباشر في العراق، رغم أنها دعت مرات عديدة وعلى لسان مسؤولين في الحكومة، لدعم العراق بقوة في "مواجهة الإرهاب".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد أكد أمس السبت، أن إيران مستعدة لمساعدة العراق إذا طلب العراق ذلك.

وتفيد تقارير من داخل إيران بقيام الحرس الثوري وقواعده الشعبية بتعبئة الرأي العام حول ضرورة التدخل الإيراني في العراق، بحجة الحفاظ على المصالح الشيعية، وعدم تعرض إيران الى تهديدات خارجية.