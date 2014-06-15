قوات المالكي تشن هجوماً معاكساً في شمال العراق

باشرت قوات المالكي هجوماً مضاداً على هجمات داعش والمسلحين المحليين، فشنت غارات جوية مكثفة على مدينة تكريت، مركز صلاح الدين، وعلى مناطق في جنوب مدينة الموصل. كما نفذت قوات المالكي إنزالاً جوياً حول مدينة بيجي التي تضم منشآت نفطية ومصافي للنفط.

كما فرضت قوات المالكي والأمن حزاماً أمنياً حول العاصمة بغداد، وطوقت أحياء سكنية، في وقت استمر المتطوعون في تسجيل أسمائهم تلبية لنداء المرجعية الشيعية العليا، آية الله علي السيستاني.

استعراض عسكري لميليشيات جيش المهدي

وفي هذا السياق، نقلت مصادر صحافية أنباء عن أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا إلى تنظيم استعراض عسكري لميليشيات جيش المهدي في جميع المحافظات، داعياً أنصاره للقتال حتى الموت لوقف الإرهاب، على حد وصفه.